Este domingo hay una nueva jornada de la NFL. Toda la información sobre cómo ver el juego entre San Francisco 49ers y New England Patriots.

San Francisco 49ers y New England Patriots se enfrentan este domingo en un duelo entre una de las franquicias más históricas de la NFL y la más ganadora de los últimos tiempos.

El juego se lleva a cabo en el Levi’s Stadium. Por el lado del local, los San Francisco 49ers tienen récord negativo en este inicio de temporada (1-2) después de perder con los Minnesota Vikings y Los Angeles Rams y de ganarle a los New York Jets en el debut.

Con respecto a la visita, los New England Patriots también tienen el mismo récord que los 49ers: New England perdió con los New York Jets y los Seattle Seahawks mientras que vencieron a los Cincinnati Bengals en la primera jornada de la NFL.

¿A qué hora es el San Francisco 49ers vs. New England Patriots por el juego de NFL?

El juego entre los San Francisco 49ers y los New England Patriots comenzará a las 14:05hs (Ciudad de México).

Hora de México : 14:05hs

: 14:05hs Hora de Argentina : 17:05hs

: 17:05hs Hora de España : 22:05hs

: 22:05hs Hora de Estados Unidos: 16:05hs (ET)

¿Cómo y dónde ver EN VIVO San Francisco 49ers vs. New England Patriots por el juego de NFL?

El juego entre los San Francisco 49ers y los New England Patriots podrá verse en México a través de Canal 9, ViX Premium y DAZN NFL Game Pass.

