Los Miami Dolphins parecían haber encontrado en Tua Tagovailoa el jugador que podía darles un salto calidad necesario para alcanzar las instancias finales de la NFL. La franquicia seleccionó al quarterback de ascendencia samoana-americana en la primera ronda del Draft 2020, pero cuatro años después su carrera está en peligro.

El pasado 12 de septiembre, Tagovailoa sufrió una nueva conmoción cerebral durante la derrota de los Dolphins contra Buffalo Bills en el Hard Rock Stadium. Esta situación puso en alerta al mariscal de campo y ahora, a sus 26 años, busca asesoramiento médico para llegar al mejor puerto.

No obstante, al margen de lo que elija hacer el jugador, la NFL también juega un papel importante en cuanto a la integridad de Tagovailoa y precisamente tanto Roger Goodell (comisionado de la National Football League) como Dr. Allen Sills (director médico) se pronunciaron al respecto para confirmar la decisión de la liga con Tua.

¿Tua Tagovailoa se retira de la NFL?

Es sabido que Tua Tagovailoa no quiere ponerle un punto final a su carrera a tan corta edad. No obstante, su deseo no es el único factor que determinará su futuro. Por lo pronto, la NFL ya dio su veredicto.

“La autonomía del paciente y la toma de decisiones médicas son muy importantes. Y creo que eso es lo que tenemos que reconocer también en nuestro protocolo de conmoción cerebral. En última instancia, cuando los pacientes toman decisiones sobre sus carreras, deben reflejar esa autonomía que se genera a partir de las conversaciones con expertos médicos que les dan el mejor asesoramiento médico”, explicó Dr. Allen Sills sobre la situación de Tua Tagovailoa.

¿Tua Tagovailoa volverá a jugar al futbol americano?

Para ser más claros con la cuestión, la NFL informó que no pondrá trabas para que Tua Tagovailoa regrese a los campos de juego, siempre y cuando obtenga el alta médica. La liga considera que la decisión y responsabilidad recae en el mariscal de campo.

“No existe una fórmula detallada para predecir el riesgo. No es como si pudiéramos introducir el número de conmociones cerebrales y el tiempo transcurrido entre ellas y la edad y alguna constante inusual o el número de Avogadro y obtener un riesgo. Simplemente no funciona así”, enfatizó Sills.

Desde el cuerpo médico de la NFL van a recopilar toda la información necesaria sobre el panorama de Tua Tagovailoa y luego se la brindarán al jugador para que él mismo decida qué quiere hacer con su carrera en los Miami Dolphins.

“Lo que tenemos que hacer es analizar la experiencia del paciente en su totalidad: cuántas conmociones cerebrales ha tenido, el intervalo entre ellas, algo sobre la duración de los síntomas después de cada conmoción cerebral y, en gran medida, la opinión del paciente sobre dónde se encuentra en su trayectoria, su carrera, su edad y cosas de esa naturaleza. Y a partir de ahí, como profesionales médicos intentamos ofrecer nuestra mejor estimación. Pero eso es realmente lo que es: una estimación de cuál es el riesgo futuro de una persona de sufrir una conmoción cerebral”, finalizó Allen Sills al respecto.

