Blink-182, exitosa banda estadounidense de pop punk, anunció recientemente una gira en México para el próximo año. Se estarán presentando en el Festival Imperial GNP de Tijuana el 11 de marzo del 2023 y el 29 del mismo mes en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Por último, el 1° y 2 de abril, tocarán en Monterrey con sede a confirmar.

En los tres shows estarán presentando su décimo álbum de estudio, el cual será lanzado en el 2023. Además, está confirmado que cantarán algunos de sus éxitos como "All the small things", "What's my age again?", "I miss you", "Adam’s Song", "Stay together for the kids" y "First date", entre otros.

El reconocido grupo conformado por Tom DeLonge, Travis Baker y Mark Hoppus, también se estarán presentando en Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda entre 2023 y 2024. Además, serán parte de la gira del Lollapalooza junto a otros importantes artistas internacionales como Billie Eilish y Drake.

+Blink-182 - All The Small Things

+Boletos para ver a Blink-182 en México: cómo comprar

La preventa para ver a Blink-182 en el Palacio de los Deportes en la CDMX las podrás conseguir desde el miércoles 19 de octubre desde Ticketmaster haciendo CLICK AQUÍ. La venta general comenzará un día después.

La venta de entradas para verlos en Tijuana saldrá a la venta cuando el Festival Imperial GNP las anuncie.