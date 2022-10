Muse, exitosa banda británica conformada por Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard, se estará presentando en tres ciudades de México durante el 2023. El primer show será en el Estadio Banorte de Monterrey el 18 de enero, luego en el Arena VGH de Guadalajara el 20 y por último en el Foro Sol de la CDMX el 22.

Las tres presentaciones serán parte de la gira "Will of the people Word Tour", nombre que recibe el último álbum de estudio el cual fue lanzado durante este 2022. Algunos de los éxitos que componen este material discográfico son "Compliance", "Won't Stand Down" y "Kill or be killed".

Además, está confirmado que cantarán otras importantes canciones como "Supermassive black hole", "Uprising" y "Starlight". Esto se debe a que la última vez que tocaron en el país fue hace tres años.

+Muse - Uprising

+Muse en México 2023: cómo comprar los boletos

Está confirmado que la preventa para los tres conciertos de Muse en México 2023 será el próximo martes 11 de octubre a las 11 a. m. exclusivamente para clientes que cuenten con tarjeta Citibanamex. La general comienza el sábado 15 en el mismo horario. Las podés conseguir haciendo CLICK AQUÍ.

+Cuáles son los precios de los boletos

Al momento no está confirmado cuánto costarán los boletos para ver a Muse en México.