Tras su separación con Belinda, el artista se ha mantenido bajo la mirada de todos los medios de espectáculos. Mucho se ha hablado de sus tatuajes, del anillo y de su nueva novia Cazzu, pero esta vez Christian Nodal se ha convertido en tendencia tras controversiales críticas a la música de Bad Bunny, quien pronto visitará México con su gira World 's Hottest Tour en México, en Monterrey y el Estadio Azteca.

No es la primera vez que el cantante de música regional mexicana entra en polémica con otro famoso, tal fue el reciente conflicto con J Balvin, que originó la canción "Girasol". Ahora ha encendido las redes sociales al dar su dura opinión sobre la letra de las canciones del popular “Conejito malo”, una de las principales estrellas del reggaetón.

Christian Nodal se convirtió en el primer artista de regional mexicano en ser la portada de la revista Rolling Stone en su edición en español y fue en esta publicación dónde dio tan polémicas declaraciones.

El cantante de “Botella tras botella”, en entrevista para Rolling Stone en español, opinó sobre los diferentes géneros musicales.

Nodal habló sobre el trabajo de los artistas en la música y tomo como ejemplo a Bad Bunny y su canción Safaera:

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, añadió Christian.