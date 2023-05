Ana no es la típica esposa de un futbolista famosos, pues a través de sus redes sociales luce como cualquier ama de casa que disfruta de sus hijos y su esposo, pero en Nápoles .

Actualmente, tiene 32 años y desde muy joven comenzó una familia al lado del jugador del Napoli, pero en Pachuca, donde comenzó todo y hasta la fecha no se ha separado de él, por lo que llevan 14 años de matrimonio, dos hijos, Danielle y Rodrigo.

Todos saben de la vida familiar del Chucky Lozano , pero pocos son los detalles que la pareja comparte a través de las redes sociales, pues no se caracterizan por presumir de su fortuna ni de llevar una vida tan ostentosa como otras estrellas del futbol, aunque de repente dejan ver que no la pasan nada mal del otro lado del charco.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.