El boxeo latinoamericano sigue sumando páginas doradas y después de un sábado positivo para los mexicanos, llegó el domingo y fue cuando se presentó el argentino Fernando el Puma Martínez. Allí, obtuvo titulo unificado de la FIB y la AMB en la categoría supermosca al vencer en Tokio al japonés Kazuto Ioka y se metió en la historia grande del deporte.

Cómo terminó la pelea del Puma Martínez y Kazuto Ioka en Japón

Tras un combate que lo tuvo al argentino como el dominador de las acciones con combinaciones en la distancia corta que le permitieron llevar el pulso de la jornada, los jueces lo terminaron dando por ganador con tarjetas de 116-112, 117-111 y 120-108. Su rival no pudo hacer valer la localía y le otorgó la chance a Martínez de seguir agrandando su huella.

“Estoy muy feliz. Es para mi viejo que me vino a visitar desde el cielo. Es para todos los Martínez, los quiero un montón. Gracias a Japón por la gente que me brindó su humildad, me trajo muchos regalos. Espero volver a venir. Aguante Boca carajo. Somos campeones, se notó el nivel de Ioka, tiré con todo mi poder, con todo lo que pude y se mantuvo parado. Dimos una batalla que era lo que quería, porque la gente quiere ver guerra”, contó el Pumita tras el triunfo.

El Pumita quiere volver a Estados Unidos, donde ya venció Jerwin Ancajas para defender su título unificado. (GETTY IMAGES)

Ahora, con este triunfo que lo deja con récord de 17-0, Martínez le avisa a las organizaciones que está para algo grande y es allí donde aparece el nombre de Jesse Bam Rodríguez, el estadounidense que pega en los supermoscas como si fuese un pesado y que parece no tener fisuras en su boxeo. El campeón del CMB tiene un récord de 20-0 con 13 nocauts, por lo que se vuelve en un atractivo para todos.

Por lo pronto, todo indica que habrá que esperar hasta 2025 para ver a Martínez otra vez en acción, pero lo que está claro es que, con su victoria, Latinoamérica suma otro representante en las altas esferas del deporte, allí donde llegan algunos pocos y donde el Puma está hace rato.

La vez que el Puma Martínez conoció a Myke Tyson

En junio, mientras se seguía preparando para esta velada en Japón, el Puma conoció a Myke Tyson y la leyenda le firmó su cinturón de campeón de la FIB. Por eso, post encuentro, Martínez no pudo contener la emoción y le contó al periódico argentino, Diario Olé: “Empecé a boxear porque de chico lo vi a él. Tyson es Maradona, es una leyenda, significó muchísimo para mí. Es mi ídolo máximo, así que imagínate la satisfacción que me generó cuando me firmó el cinturón”.