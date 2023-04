Después de que se tuvo que posponer hace un par de días el lanzamiento del cohete Starship de la compañía SpaceX, este jueves por la mañana se retomó el lanzamiento desde la base espacial de Boca Chica Texas, en Estados Unidos, pero el resultado no fue el esperado, por lo que terminó en una explosión del cohete a poco tiempo de su despegue.

Antes de las 08:00 horas, tiempo del centro de México, se iniciaron los preparativos para lanzar el cohete, pero desde los primeros minutos antes del mismo comenzaron los problemas, cabe destacar que esta prueba no era tripulada, por lo que no hay pérdidas humanas, pero sí materiales y mucho aprendizaje.

Este cohete fue creado para poder llegar a Marte y a la Luna en un futuro, por lo que SpaceX seguirá con las pruebas para perfeccionarlo, pero este jueves no fue un buen día, ya que al momento del despegue los problemas comenzaron unos minutos después.

¿Por qué explotó el cohete de SpaceX?

Desde un principio el cohete no se comportaba como esperaban, por lo que a la hora del conteo regresivo se detuvo durante 40 segundos, todo para revisar la presurización del propulsor y la segunda etapa del cohete.

Cuatro minutos después del despegue, la nave explotó, al que llamaron "desemsamblaje inesperado", pues se tendría que haber separado y no ocurrió así en la primera etapa, provocando que girara sin control hasta caer. Varias personas fueron testigos de la primera prueba, quienes se dieron cita en las playas cercanas a la base.

¿Por qué Elon Musk ve como un éxito de SpaceX la explosión del cohete?

La nave Starship ha volado por los aires antes de separarse del cohete Super Heavy. La compañía lo ha denominado “desintegración no programada”; y la ha considerado un éxito. “Con una prueba como esta, el éxito se cifra en todo lo que podamos aprender, y el lanzamiento de hoy mejorará la fiabilidad de Starship a medida que perseguimos el objetivo de llevar la vida a otros planetas”, ha señalado la compañía en Twitter.