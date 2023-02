Ari Gameplays, una de las streamer más conocidas en Youtube y Twitch, encendió las redes sociales luego de que el nuevo dueño de Twitter Elon Musk, le comentara un video a través de dicha plataforma, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores, pero al final fue tomado de la mejor manera, ya que la mexicana hasta se dio el lujo de bromear.

Todo comenzó cuando el director general de la empresa de tecnología Razer, Min-Liang Tan, compartió un video publicitario en su cuenta de Twitter, en el cual aparecía la famosa streamer haciendo un reto de baile simulando ser un gatito.

El directo de Razer aseguró que su equipo lo había retado a realizar dicho baile, donde Ari Gameplays salía, lo que despertó la curiosidad del magnate de Tesla y le respondió en dicha publicación que compartió, pero lo hizo con unos emojis de fuego.

Sorprendido por la respuesta de Elon, el director de Razer lanzó un reto para el dueño de Space y la gamer, pues nadie creía lo que estaba pasando. El empresario no respondió, solo colocó los emojis y fue ahí donde Ari le respondió “Te comprendo Elon, te comprendo”.

Siguiendo con la broma, este marte Ari escribió a través de su cuenta de Twitter que no podía creer que estuviera un Tesla afuera de su casa, pero tranquilos todo era broma, pues cabe recordar que está casada también con el streamer JuanSGuarnizo desde 2019 y ambos viven en México.

"Qué pedo? JAJAJAJA Salí de mi casa y hay un tesla nuevo No entiendo nada", escribió en su Twitter, pero después aclaró la situación; "Era troll, no hay ningún tesla. De hecho estoy en el Dermatologo y no me pasan a mi cita".