Su belleza y ojos de color no pasan por alto, por lo que no deja de compartir todo lo que hace aun cuando está en horas de trabajo, tanto que hasta varios seguidores que la reconocen le han pedido tomarse una foto con ella.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.