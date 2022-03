¡Cuidado! Facebook desactivará tu cuenta si no cuentas con esta función

Si aún estás desactualizado, debes tener mucho cuidado porque podrías quedarte sin perfil. Se ha confirmado que, para seguridad de todos los usuarios de esta red social, Facebook desactivará tu cuenta si no cuentas con la función Protect. Aquí te decimos de qué se trata y cómo puedes saber si la tienes.

A pesar de que parece estar perdiendo popularidad, Facebook aún encabeza la lista de las redes sociales más utilizadas en el mundo. Hasta el cierre del 2021, esta plataforma de Meta contaba con más de 2,900 millones de usuarios activos.

Con una cantidad tan alta de usuarios, y tomando en cuenta todos los escándalos que atravesaron hace poco tiempo por la poca protección a sus integrantes más vulnerables, Meta se ha preocupado por crear un nuevo programa de seguridad avanzada que garantice la seguridad de los usuarios más susceptibles a sufrir un hackeo.

Esta herramienta fue lanzada por primera vez en el 2019 y en sus inicios era una característica opcional que podía ser activada o no por el usuario; sin embargo, desde hace algunos días, Meta ha comenzado a eliminar cuentas de Facebook que siguen sin anexarse a esta protección.

¿Qué es Facebook Protect?

Facebook Protect es la herramienta de seguridad avanzada creada por Meta para impedir que las cuentas de Facebook sean hackeadas. Está configurada para activar la configuración de autenticación de dos pasos y detección de amenazas.

¿Mi cuenta de Facebook podría ser bloqueada?

Si quieres saber si tu cuenta de Facebook Protect podría ser bloqueda deberías de echar un vistazo a tu bandeja de entrada o la de spam en tu mail registrado en esta red social.

Facebook realizó un análisis de los usuarios más propensos a ser hackeados y les comunicó la fecha límite para inscribirse a esta modalidad a través de un correo a nombre de “security@facebookmail.com”. Si no lo has visto, no es tu culpa, al parecer muchos servidores de mails tomaron este mensaje como spam y lo enviaron directamente fuera de la bandeja de entrada.

Copia y pega la dirección de email en el buscador de tu correo y verifica que no has recibido el aviso de suspensión. La fecha límite de activación de Facebook Protect fue hasta el 17 de marzo, por lo que ya varias cuentas se han visto bloqueadas. No dejes que te ocurra y revisa tus opciones de seguridad.