WhtasApp actualiza su plataforma continuamente con nuevas herramientas para facilitar su uso como la opción de eliminar mensajes enviados u ocultar tus chats, pero muchos usuarios desean aún más opciones de personalización y edición, es así como surgen versiones alternativas que te ofrecen herramientas novedosas como la posibilidad de editar mensajes ya enviados.

Tal como lo leíste, hay una nueva opción que te permite corregir un texto aunque ya lo hayas enviado, muy similar a cuando editas una publicación en Facebook, aunque esta herramienta no es nativa de WhatsApp, te decimos aquí cómo descargarla y si esto representa algún peligro.

Si al chatear con un amigo, te das cuenta que tiene funciones extra que en tu versión oficial no encuentras, lo primero que tienes que verificar es que tu celular aún sea compatible con las nuevas versiones de WhatsApp. Si es así, entonces es probable que tu amigo esté utilizando WhatsApp Delta.

¿Es seguro descargar WhatsApp Delta?

Es importante que antes de descargar una versión APK, revises las Políticas de WhatsApp, ya que existe un apartado que indica las acciones que puede tomar la app en caso de detectar el uso de este tipo de herramientas no oficiales que violan las condiciones de uso, que van desde la suspesión tempral o cancelación de tu cuenta.

El segundo punto importante es que WhatsApp Delta al no ser una versión oficial, puede cambiar sin previo aviso y no ser compatible con todos los celulares, es decir que aunque la herramienta promete la función de editar mensajes ya enviados, es posible que al instalarla la opción ya no esté disponible. Aunque estas opciones son atractivas, lo mejor será siempre esperar a que la app WhatsApp oficial lancé nuevas funciones seguras para tu celular.

¿Cómo editar mensajes enviados en WhatsApp?

Si aún así has decidido intentarlo, te contamos que WhatsApp Delta es una extensión de WhatsApp que permite utilizar funciones extra como la programación de mensajes, revisar chats que han sido eliminados y editar mensajes enviados. Existen diversas opciones para instalar WhatsApp Delta en Android por medio de un archivo APK desde sitios como deltawhatsapp.com.

Lo primero que debes saber es que para usar WhatsApp Delta no debes tener la app de WhatsApp original.

Deberás tener como mínimo la versión Android 9.0

La instalación de la app es fácil mediante el fichero APK, solo debes activar la opción “Orígenes desconocidos” dentro de Ajustes>Aplicaciones

Una vez que hayas instaladao la app y comeinces a utilizarla, solo deberás mantener pulsado un mensaje y seguir las instrucciones para poder editarlo.