La próxima misión de Blue Origin representará un gran hito para nuestro país, ya que una científica mexicana será una de las tripulantes de la siguiente misión al espacio. Conoce quién es Katya Echazarreta y cómo es que fue elegida para viajar en el vigesimoprimer vuelo de la nave New Shepard.

Hace casi un año, el 20 de julio de 2021, exactamente 52 años después de la llegada de Neil Armstrong a la luna, Jeff Bezos dio inicio a los vuelos civiles al espacio y al turismo espacial, esto abrió una puerta para que más personas consigan llegar al espacio.

En su primer vuelo tripulado de Blue Origin, una de las tripulantes fue Wally Funk es la persona más longeva en viajar al espacio. Wally tiene 82 años y es conocida en Estados Unidos como una de las primeras mujeres en entrar en la industria espacial con la NASA y una pionera en la aviación de ese país.

Y a pesar de que hace años Wally logró pasar con muy buenos resultados el entrenamiento de la NASA, las leyes de aquel entonces impidieron que las mujeres llegaran al espacio. Ahora, Bezos no solo cumplió el sueño de Funk, también le dio la oportunidad a Katya Echazarreta para unirse a la siguiente misión, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en viajar al espacio.

Katya Echazarreta nació en Guadalajara, tiene 26 años y reside en Estados Unidos. La historia de Katya es una que muchas familias mexicanas conocen, cuando era joven su familia emigró a Estados Unidos, pero tuvo que vivir separada de sus padres durante 5 años debido a los trámites migratorios.

Crecer en Estados Unidos siendo una mujer mexicana le enseñó desde muy joven a luchar para alcanzar sus metas. Estudió la licenciatura en ingeniería eléctrica en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Así fue como comenzó a abrirse paso en el complicado mundo de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

“Como ingeniera mexicana que trabaja en la industria espacial, sé de primera mano lo pocas que somos. Siempre he creído que no es suficiente para alcanzar tus metas si no ayudas a que los demás crezcan contigo”, expresó Katya a Space For Humanity.