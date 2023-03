La Kings League se ha convertido en uno de los eventos más convocantes en las últimas semanas debido al gran nivel mediático al que han llegado. Cada fin de semana hay novedades y grandes figuras que participan de la competencia liderada por Gerard Piqué. De hecho, en la última jornada la gran estrella fue Ronaldinho, quien jugó para el equipo de Ibai Llanos.

Hace algunos días se confirmó que la intención del presidente de la competición es llevarla a todos los rincones del mundo, comenzando por Latinoamérica. Evidentemente, México es uno de los países en los que Gerard Piqué está más interesado. Sobre todo porque ya cuenta con enormes influencers que viven allí como Rivers (Pío FC) y Juan Guarnizo (Aniquiladores Team).

El comentarista de TV Azteca que intenta fichar la Kings League

A raíz de toda esta situación, Luis García confirmó en su cuenta de Tik Tok que tuvo pláticas para comentar algunos partidos de Pío y de Aniquiladores. Y si bien el comentarista se mostró interesado debido al fanatismo que tiene su hijo por la liga, pero no terminó llegando a un acuerdo.

"He estado en contacto con Juan Garnizo y con Rivers, que me han invitado a comentar en algún momento uno de sus partidos cosa que me dio mucho gusto. Ya me ghostearon, no sé qué significa, pero ya no me han contestado", expresó el Dr. García.

Está claro que la Kings League está teniendo un impacto impresionante en las redes sociales ya que dan espectáculo constantemente. Además, no es la primera vez que un mexicano está involucrado en la liga ya que Chicharito Hernández disputó un partido en el debut de la competencia. Asimismo, Gerardo Torrado es el actual entrenador de Pío FC.