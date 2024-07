Países Bajos y Turquía se enfrentan este sábado a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. El partido se juega en el Estadio Olímpico de Berlín por un lugar en la semifinal.

El equipo de Ronald Koeman jugó su mejor partido del torneo en los octavos de final y venció por 3-0 a Rumania. Ahora busca volver a la semifinal de una Eurocopa 20 años después (la última vez fue en Grecia 2004).

Por el otro lado, Turquía eliminó en los octavos de final tras ganarle por 2-1 a Austria. Este será el último partido de los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y en el mismo no jugará Frenkie de Jong.

¿Por qué no juega Frenkie de Jong en el Países Bajos vs Turquía por la Eurocopa 2024?

Frenkie de Jong no juega ante Turquía ni tampoco estuvo presente a lo largo de la Eurocopa por lesión. El neerlandés sufrió un esguince de tobillo en abril durante el clásico entre Barcelona y Real Madrid y el centrocampista no pudo recuperarse del todo.

Frenkie de Jong intentó pero no pudo jugar la Eurocopa 2024 (IMAGO)

Ronald Koeman lo convocó en la lista oficial del torneo a Frenkie de Jong. Sin embargo, a los pocos días el volante fue descartado porque no iba a estar en condiciones de disputar la Eurocopa.

El neerlandés no llegó a recuperarse correctamente de la lesión que no parecía tan grave, pero aún le sigue molestando el tobillo a Frenkie de Jong y por eso una de las figuras de Países Bajos no está jugando en la Eurocopa.