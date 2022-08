Este domingo 15 de agosto se vivió la final de la 13a. edición de La Academia, uno de los realities más importantes de Tv Azteca, que sin duda causó un cúmulo de emociones entre todos los fans que apoyaban a su alumno o alumna favorita. Al final de la noche, se reveló que la ganadora de La Academia 2022 era Cesia, la participante de Honduras; pero el momento de felicidad se vio opacado cuando parte del público y de los jueces no estuvieron de acuerdo con el resultado y demostraron su descontento, lo cuál fue capturado en un video grabado en vivo.

Los 5 alumnos que llegaron a la Final de La Academia 2022 fueron Rubí, Mar, Andrés, Nelson y por supuesto Cesia; cada uno interpretó un tema, escucharon las últimas críticas de los jueces y fue la votación del público quién eligió a la ganadora, pero la decisión no dejó contentos a todos los presentes en el concierto, en especial a los seguidores de Mar y a Lolita Cortés.

El talento de Cesia es innegable, a lo largo de 18 conciertos demostró la potencia de su voz y su aprendizaje en la forma de interpretar, lo que de acuerdo a los resultados que dio a conocer la producción hizo que logrará el cariño del público y votarán por ella para ganar La Academia 20 años. Pero hay quienes no estuvieron para nada de acuerdo con las posiciones de los finalistas.

El descontento entre el público presente en el concierto comenzó a ser evidente cuando se anunció que Nelson había quedado en cuarto lugar, el alumno que gracias a los votos había sido el primer finalista del programa una semana antes y qué el sábado 13 de agosto se había llevado un auto, porque los críticos consideraban que era el académico con más crecimiento profesional dentro de La Academia.

Pero los gritos no se hicieron esperar cuando Yahir leyó la tarjeta que decía que Mar ocupaba el tercer sitio, una de las alumnas más mencionadas en redes sociales para ganar la contienda, incluso la favorita de Arturo López Gavito para llevarse el primer lugar. En el video que ya es viral en Internet se escucha cómo el público comienza a gritar “¡Fraude!” en plena transmisión en vivo.

Mientras que otros videos muestran cómo el panel de jueces queda sorprendido, en especial Lolita Cortés y Arturo López Gavito que no podían contener su asombro ante lo que estaba sucediendo.

Aunque una parte del público no estaba feliz porque no ganó su alumno o alumna favorita,y esperan que tenga un éxito similar al que han tenido otros ex académicos como Yuridia o Carlos Rivera.