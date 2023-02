" Comuniqué mi decisión por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de Master Chef México. Declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido. Mi respeto hacia la casa Tv Azteca y un proyecto, como Master Chef México quedan demostradas en 8 años y 11 temporadas de un proyecto televisivo", se lee en un pequeño comunicado en su cuenta de Instagram.

Pero no todo fue tristeza, ya que la Chef Betty Vázquez dio a conocer desde el 9 de febrero su postura sobre dejar el programa, petición que hizo por escrito y compartió a través de sus redes sociales, por lo que no fue despedida por TV Azteca , sino una decisión propia.

Desde 2019 formó parte del programa como chef principal , antes había sido chef invitado al reality, por lo que se ganó un lugar en el corazón del público y de los amantes de la cocina. Pero eso no fue todo, también dejó abierta la puerta al señalar "este no es un adiós, sino un hasta pronto".

" Me vi en la obligación de decir adiós a MasterChef México , me llevo grandes aprendizajes y amigos. Fue un buen camino y agradezco el apoyo de los televidentes, así como a TV Azteca", externó el chef.

Por medio de un comunicado, JoséRa Castillo anunció que dejaría el programa , "tras no recibir noticias sobre la nueva temporada".

A estas salidas de los chefs Betty y JoséRa se uniría Tatiana, así lo dio a conocer el periodista Álex Kaffie, aunque la cantante aún no lo confirma, como ya lo hicieron sus compañeros a través de sus redes sociales.

Luego de que se diera conocer que los jueces de la cocina más famosa, MasterChef México , José Ramón Castillo, Betty Vázquez, Pablo Albuerne ya no estarán más en el reality show, fueron los propios protagonistas quienes se despidieron del programa y sus seguidores a través de sus redes sociales.

