Esta tarde las redes sociales han estado a punto de estallar después de que unas fotografías de Clara Chía Martí hicieran sospechar al público de que la novia de Gerard Piqué podría estar embarazada. Sigue leyendo para conocer qué es lo que se sabe de este rumor.

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí ha sido más que polémica, desde que el nombre de la pareja actual del delantero del Barcelona fuera revelada, los rumores acerca de que esta relación inició mucho antes de la separación de Piqué y Shakira no dejaron de circular.

Esto porque hace unos meses, una fuente cercana al futbolista compartió de forma anónima en redes sociales que la expareja de Shakira mantenía una relación con otra mujer, que esta era rubia y que trabajaba para una de las empresas del español. Aunque en ese momento esta declaración pasó como un rumor más en torno a la separación, ahora los internautas creen que este era un aviso sobre la relación entre Martí y Piqué.

Y como si estos rumores no bastaran, ahora sale otra especulación a la luz, en la que se asegura que la nueva novia de Piqué estaría esperando un bebé.

¿Está embarazada la nueva novia de Piqué?

Después de un tiempo de bajo perfil, poco a poco la pareja comienza a dejarse ver. Hace unos días, el pasado 19 de agosto, Piqué y Clara fueron captados besándose y abrazándose en el concierto de Dani Martín, fotografías que se hicieron virales al momento.

Y en esta ocasión, por primera vez han acudido juntos a un evento social. Se trata de la boda del mejor amigo del delantero del Barcelona, Albert Pedret, en Costa Brava, España. En esta celebración fueron captados juntos por la revista Hola, imágenes que han generado polémica.

Todo inició cuando el presentador Raúl de Molina, de “El Gordo y la Flaca”, dijo al aire: “Se le nota como una pequeña barriguita a ella, esta mujer se ve que es flaca, y se le ve barriguita, que tú crees que es…”

Las especulaciones sobre un supuesto embarazo de la novia de Piqué en diferentes medios no se han detenido; sin embargo, no se ha confirmado nada, por lo que hasta el momento es imposible saber si el delantero está en la espera de su tercer hijo o esto no es más que otro rumor.