También, Héctor Kotsifakis (“Me gusta, pero me asusta”, “Gringo: se busca vivo o muerto”, “Narcos: México”) y Antonio Gaona (“Palabra de ladrón”, “Educando a Nina”, “Rosario Tijeras”).

Los principales papeles masculinos corren a cargo del argentino David Chocarro ( “La casa de al lado”, “El rostro de la venganza”, “En otra piel”, “La Doña”) y los mexicanos Marco de la O “(Rambo: Last Blood”, “El Chapo”), Vicente Tamayo (“Luis Miguel, la serie”).

Las pelotaris eran admiradas, pero también estigmatizadas. Odiadas. Porque en una sociedad patriarcal y extremadamente conservadora esas mujeres tenían tres cosas que se suponía que una mujer no debía tener: éxito, dinero e independencia. Y pagaron un precio muy alto por ello. Casi un siglo después, esta historia sale a la luz en la primera ficción que relata cómo las primeras mujeres deportistas profesionales se jugaron todo en la cancha y en la vida.

