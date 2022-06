Tras la expulsión de Esmeralda el sábado, los alumnos de La Academia se presentaron en el escenario por tercera vez este domingo. Aunque hubo grandes interpretaciones, hubo otras que no convencieron a la mesa de críticos, tal fue el caso de Rubí, conocida como “la quinceañera más famosa de México”, quien fue duramente criticada por Lolita Cortés.

Rubí, quien se volvió viral hace unos años cuando la invitación a sus XV años se salió de control y llegaron miles de asistentes, causó gran revuelo tras anunciarse su ingreso como parte de los alumnos de La Academia 20 años, incluso muchos la compararon con Jolette, la ex alumna más polémica del reality show.

A pesar de que la joven ha demostrado ser disciplinada en su clases, la actuación de Rubí de este domingo causó decepción entre su maestros y comentarios severos de parte de la estricta Lolita Cortés. Esto fue lo que sucedió:

Rubí cantó el tema "Las Mil y Una Noches", canción que Las Flans hicieron famosa a finales de los 80. Aunque la alumna parecía feliz por su interpretación, su propio maestro de cantó la reprendió por no haber respetado el arreglo vocal en que trabajaron toda la semana. La respuesta de la alumna fue que ella había decidido bailar en vez de seguir las instrucciones, lo que desató el enojo de Lolita Cortés:

“Te voy a decir una cosa niña, tú no tienes ahorita el derecho de decidir… No lo tienes porque no tienes la experiencia”, mencionó en voz alta mientras señalaba a Rubí.