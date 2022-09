Este domingo se vivió el tercer episodio de MasterChef Celebrity 2022 y conocimos al tercer eliminado de la competencia, pero aún quedan 17 celebridades que buscan seguir conquistando el paladar de los exigentes jueces. Pero sin duda uno de los momentos más tensos de la noche, fue cuando el Chef JoséRa se negó a probar el platillo de Macky y Carlos Eduardo Rico, explicando que la última vez que probó insectos casi termina en el hospital.

Macky González, y el comediante Carlos Eduardo Rico prepararon alacranes en una salsa y el Chef Pablo Albuerne no quería probarlo por miedo a envenenarse pero tuvo que hacerlo por la insistencia de la atleta ex Exatlón. Pero él juez español no fue él único que no quiso comer el peculiar platillo, también el chocolatero José Ramón Castillo se negó pero su razón fue muy impactante.

¿Qué famoso intoxicó al Chef JoséRa de MasterChef Celebrity?

El Chef JoséRa de MasterChef Celebrity 2022 se negó a comer el plato hecho con alacranes ya que reveló que la última vez que probó algo hecho con insectos sufrió un ataque anafiláctico, una de las reacciones alérgicas más graves que se puede sufrir.

El hecho ocurrió en uno de los retos de eliminación de la primera temporada de MasterChef Celebrity, donde el deportista Aristeo Cazares cocinó unos tacos de tarántula, pero la araña no estaba bien cocinada y el juez se intoxicó al probarla. Afortunadamente fue atendido de forma oportuna por los médicos.

¿Dónde ver MasterChef Celebrity 2022 y en qué horario?

Sigue detalle del MasterChef Celebrity 2022 los Domingos a las 8:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO. También existe una opción online, ya que las eliminaciones están disponibles en la plataforma digital y la aplicación en vivo de la televisora.