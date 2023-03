MasterChef Celebrity está listo para retomar su lugar en la TV este 2023 y junto con él, han empezado los spoilers de lo que veremos en la emisión ya que se han filtrado los nombres de los nuevos participantes que estarán esta temporada dentro de la cocina más famosa de México.

Y es que así como pasó con la filtración de la nueva conductora del programa que llegará para tratar de ocupar el lugar que dejó la partida de Tatiana, quien no regresará para conducir la emisión de este año, ahora ya se conocen algunos de los nombres de los nuevos concursantes del reality, los cuales te compartimos a continuación.

Filtran a los nuevos participantes de MasterChef Celebrity 2023

La actriz Mónica Dionne, así como el boxeador Jorge "Travieso" Arce y el ex futbolista Francisco "Paco" Palencia quienes serían los nuevos participantes de MasterChef Celebrity 2023, de acuerdo a lo filtrado por el periodista de espectáculos Alex Kaffie, quien además filtró que las grabaciones del programa darán inicio a finales de este mes de marzo.

De acuerdo con lo que el periodista afirma en su columna Sin Lisonja estos tres famosos ya le han dado el sí a la producción de TV Azteca la cual está trabajando a marchas forzadas debido a que los recientes cambios que se han visto en el Exatlón All Star 2023 han provocado que este reality se acerque a su final más rápido de lo esperado.

MasterChef Celebrity 2023 tendría también "nuevos" jueces

Y los nuevos participantes y conductora no serían la única novedad en el programa de cocina ya que de acuerdo a la periodista Flor Rubio, también habrá nuevos jueces en la cocina más famosa de México ya que luego de la salida de los chefs Betty Vázquez y José Ramón Castillo al término de la temporada pasada, al parecer la producción quiere "refrescar" la imagen del show.

Aunque para ello va a recurrir a caras conocidas ya que la periodista menciona que tanto Benito Molina como Adrián Herrera estarían de vuelta en el reality; sin embargo la chef Bety no volverá a la emisión ya que según afirmó Flor Rubio, ella no quedó para nada en buenos términos con sus ex compañeros por lo que ya no se contaría con su presencia en la próxima temporada.