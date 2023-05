Carlos III de Inglaterra fue coronado oficialmente como Rey del Reino Unido este sábado 6 de mayo en una ceremonia plagada de detalles, invitados y por su puesto, memes, los cuales no podían faltar a la gran cita que no se realizaba desde hace 70 años, cuando la exReina Isabel recibió la corona, papel que ahora tomará su hijo tras su fallecimiento hace ocho meses.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.