Fue un don juan, pues reconoció que no podía ser fiel a una sola mujer, tuvo cuatro matrimonios y de ellos tres hijos: Andrés García Jr., Leonel García y Andrea García.

Se reveló que no pudo ver a sus hijos a pesar de que hace unos días después de haberlos rechazado por varios meses y en medio de polémicas pidió verlos para limar asperezas. El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que tras dicha petición, solo uno de sus hijos aceptó verlo, mientras que los otros dos lo rechazaron.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.