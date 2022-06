¿Por qué Fernando del Solar dejó Venga la Alegría?

Tras el anunció de su muerte, internet ha comenzado a recordar los grandes momentos que Fernando del Solar protagonizó en la televisión y sin lugar a dudas gran parte de estos fueron en el matutino, por lo que muchos comenzaron a preguntarse por qué Fernando del Solar salió de Venga la Alegría. Y aquí vamos a aclararlo.

La mañana de este jueves 30 de junio, se confirmó la muerte de una de las figuras consentidas de la televisión mexicana. Fernando del Solar fue por muchos años uno de los conductores más importantes de nuestro país, condujo programas como La Academia, Sexos en Guerra y Venga la Alegría.

Y fue precisamente en este programa matutino que alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera, pues desde el inicio del programa, el 2 de enero de 2006, se convirtió en uno de los grandes pilares de este.

Fernando del Solar fue parte de Venga la Alegría desde el 2006 hasta el 2012, cuando anunció al público que padecía de cáncer de pulmón. Años después, en 2019 regresó a Venga la Alegría para volver al programa que lo llevó a la cima; sin embargo, tuvo que salir definitivamente unos meses después.

Venga la Alegría es uno de los programas más conocidos en la televisión mexicana, por años fue uno de los shows con mayor rating a nivel nacional y en la cúspide de su popularidad de Fernando del Solar quien se encontraba a la cabeza de este matutino.

Sin embargo, a pesar de que Fernando fue uno de los primeros conductores del programa, junto a Ingrid Coronado y Ana La Salvia, el conductor tuvo que salir en dos ocasiones de Venga la Alegría y las causas en ambas ocasiones fueron problemas de salud.

La primera vez que Del Solar decidió separarse temporalmente del matutino fue en 2009, sin embargo, fue en el 2012, tras 6 años trabajando en el programa, que el conductor anunció su salida del matutino. En esta ocasión, Fernando del Solar aclaró que su salida era debido a que había sido diagnosticado con cáncer de pulmón.

"La vida me ha puesto el desafío más importante de mi vida, me ha costado lágrimas. Hace diez días, grabando el programa No es lo mismo, pero es igual, me sentía mal, no podía trabajar, no podía respirar, subía las escaleras del foro y me costaba trabajo respirar. Luego me fui a hacer unos análisis de todo, y resulta que el desafío más importante que me pone la vida es que tengo un tumor en el pulmón." dijo el conductor.