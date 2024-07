Una noticia que surgió este jueves sacudió al mundo de Rayados y se relaciona con una posible salida de Esteban Andrada, ya que la Roma estaría interesada en fichar al portero de Monterrey.

Este rumor apareció a través de la información del periodista Diego Armando Medina. El entrenador de Roma es el italiano Danielle De Rossi, ex compañero de Andrada en Boca Juniors.

El portero argentino tiene contrato con Rayados hasta junio de 2025, por lo que en caso de irse tendría que haber un traspaso. En este sentido, Fernando Ortiz habló sobre el caso de Andrada.

Fernando Ortiz habló sobre la posible salida del portero de Rayados

Rayados debuta en el Apertura 2024 el próximo domingo ante Pachuca y Fernando Ortiz estuvo en conferencia de prensa, en la que se refirió acerca de la posible salida de su portero.

Esteban Andrada podría abandonar Rayados (IMAGO)

“Vuelvo a decir lo mismo, no soy de sostener a ningún jugador. Si el Flaco (Esteban Andrada), se quiere ir y seguir creciendo no voy a oponerme a una negociación con cualquier equipo; no solamente de Europa, yo creo que ningún jugador es imprescindible para la institución. ¿Me va a doler? Sí, no quiero que se vaya, pero jamás me voy a manifestar en un crecimiento de un jugador”, expresó el DT de la Pandillla.

De acuerdo a lo revelado por Willie González, a Rayados aún no le llegó ninguna oferta por Andrada y es el jugador quien tiene el contacto con Roma. Está por verse en los próximos días si la historia del portero con el club italiano avanza o se queda solo en rumores.