La inauguración de la Copa Mundial no estuvo exenta de polémica y al igual que Maluma, ni Nicky Minaj ni los Black Eyed Peas fueron parte de la ceremonia de inauguración.

¿Por qué no cantó Maluma en la inauguración del Mundial de Qatar 2022?

La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial estuvo llena de sorpresas, como la presencia del actor Morgan Freeman y la del grupo de K Pop BTS sin embargo lo que todo mundo quiere saber en este momento es por qué no cantó Maluma en la inauguración Mundial de Qatar 2022, debido a que era uno de los artistas confirmados para la ceremonia.

Junto a él, también se esperaba la participación en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de artistas como los Black Eyed Peas sin embargo, luego de la colorida ceremonia de apertura, siguió la presentación de BTS, que dio paso a un emotivo discurso del actor Morgan Freeman, sin embargo los fans del intérprete de temas como Felices los 4 jamás apareció en escena y todo mundo quiere saber a qué se debió.

La razón por la que no cantó Maluma en la inauguración Mundial de Qatar 2022

Si bien no ha habido una explicación directa por parte del artista o de su equipo de las razones por las que no estuvo en la ceremonia de inauguración, medios internacionales especulan que su ausencia se debió al polémico momento que vivió el día de ayer cuando un reportero le cuestionó su participación en la ceremonia de apertura debido a la situación de los derechos humanos en Qatar 2022.

En la entrevista, el presentador le cuestionó al cantante si este no tenía problemas con las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Qatar, ya que artistas como Shakira y Dua Lipa se negaron a aparecer en la ceremonia por esa razón. Maluma respondió que es algo que él no puede resolver y que no es algo con lo que tenga que involucrarse. Y ante la insistencia del periodista, el cantante colombiano simplemenet abandonó el set, visiblemente incómodo.

Maluma sí estuvo presente en la inauguración de Qatar 2022, pero no como se esperaba

El cantante colombiano sí participó en la inauguración pero lejos del evento principal ya que su participación se llevó a cabo en la apertura del FIFA Fan Festival el día 19 de noviembre en la ciudad de Doha, en donde además de interpretar sus más grandes éxitos también cantó el tema Tukoh Taka, el himno oficial del Mundial.

Sin embargo sí se esperaba su presencia en la ceremonia inaugural del evento ya que así se había anunciado por parte de la organización del evento y se supone que en la misma ceremonia también estarían los Black Eyed Peas y la bansa coreana BTS, siendo esta última la única de los artistas mencionados que sí formó parte del evento. Y la ausencia de Maluma ya generó incluso toda una ola de memes en redes sociales.