¿Por qué no funciona Google? Todo lo que sabemos de la caída de Google

Una de las peores pesadillas de los internautas está ocurriendo, los servidores de la plataforma más importante de internet están fallando y eso ha dejado a muchos en problemas. Esto es todo lo que sabemos de la caída de Google en varios países.

Si no puedes ver tu video favorito en YouTube, tus juntas en Meet desaparecieron misteriosamente y no tienes acceso a tu correo o cuenta de Drive, no culpes a tu internet porque en esta ocasión se trata de un problema con los servidores de Google y los mejores memes han surgido.

¿Por qué no funciona Google? La caída de Google rompe el internet



Google es el motor de búsqueda más utilizado a nivel mundial; pero desde hace unos años Alphabet Inc es mucho más que un navegador. Entre los servicios de esta empresa está el correo electrónico (Gmail), los mapas (Google Maps), las herramientas para empresas y marketing (Adsense, Adwords y Analytics), el almacenamiento de archivos (Google Drive), la plataforma de vídeos más importante en la actualidad (YouTube), entre otros.

Millones de usuarios utilizan diariamente estos servicios como parte de sus labores académicas y laborales e incluso como entretenimiento, por lo que esta caída de Google ha creado caos en internet. De acuerdo a la información de Downdetector, los problemas empezaron al rededor de las 16:36 de la tarde, cuando los primeros usuarios de la Ciudad de México comenzaron a reportar quejas.

Y fue poco después de las 17:00 que gran parte de los usuarios comenzaron a notar los problemas en los servidores de Google. Hasta el momento la compañía no ha dado un anuncio oficial sobre por qué Google está fallando y no se tiene un horario estimado para su restablecimiento.

Mientras tanto, los usuarios han notado que las principales fallas se están dando en la carga de las páginas de Gmail y Google Explorer; además, las webs que tienen sus servidores en esta compañía también comienzan a mostrar problemas.