Estos cubrebocas no sirven contra ómicron: ¿Qué cubrebocas usar?

Los barbijos se han convertido en un elemento esencial en nuestro día a día, sobre todo con el inicio de la nueva ola de COVID-19 en nuestro país. Desafortunadamente, no todas las mascarillas nos protegen igual y para que no te arriesgues vamos a compartirte cuáles son los cubrebocas que protegen contra la variante ómicron y cuáles no funcionan.

De acuerdo a los estudios preliminares de varios hospitales de la provincia de Gauteng, lugar en donde se detectó la variante ómicron por primera vez, hay una gran probabilidad de que esta cepa sea más contagiosa que las variantes anteriores, lo que explicaría su rápida propagación por el mundo.

Actualmente, según reporta la OMS en el informe epidemiológico semanal, la variante ómicron está presente en un 58,5 % de los casos positivos en el mundo, superando a la variante delta. Y ante este panorama la protección es vital.

Cubrebocas efectivos contra ómicron

Algo que debes tomar muy en cuenta es que no todos los cubrebocas que son efectivos contra la variante ómicron y utilizar un cubrebocas equivocado puede ser equivalente a no usar uno en absoluto, así que debes ser muy cuidadoso con el tipo de mascarillas que utilizas y el cuidado que les das.

Científicos y médicos han coincidido en que los cubrebocas que son capaces de proteger a la población de la variante ómicron son los KN95, N95 y KF94. Las cuales tienen una protección mayor al 90%.

Otra opción son las mascarillas quirúrgicas tricapa, las que también pueden funcionar; sin embargo, su protección es menor a las anteriores. En este caso puedes optar por utilizar una mascarilla tricapa con un cubrebocas de tela sobre ella para aumentar su nivel de protección.

Cubrebocas que no funcionan para la variante ómicron del coronavirus

Se ha demostrado que los cubrebocas de tela no funcionan para proteger del coronavirus si se utilizan solas. De hecho, Leana Wen, analista médica de la cadena de noticias CNN, afirmó que los cubrebocas de tela son solo decoraciones faciales. La única manera de usar este tipo de mascarillas es si se combina con una quirúrgica de tres capas.

Los cubrebocas quirúrgicos de una capa tampoco te ayudarán a cuidarte del coronavirus, pues tienen un nivel de protección muy bajo. Además, gran parte de este tipo de cubrebocas no cuenta con una varilla nasal sobre la nariz para que se ajuste al rostro.

Tips para usar correctamente el cubrebocas

Además de elegir correctamente el cubrebocas para el coronavirus, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han compartido una serie de recomendaciones para aumentar el nivel de protección de las mascarillas.

Se debe doblar la varilla nasal sobre la nariz para que se ajuste bien al rostro.

Utiliza accesorios de ajuste sobre las mascarillas desechables para evitar que el aire se filtre alrededor de los bordes de la mascarilla.

Si la mascarilla está bien ajustada notarás que ingresa aire caliente por el frente de la mascarilla e incluso notarás que el material de la mascarilla se mueve hacia dentro y hacia fuera cuando respiras.

Los cubrebocas de tela deben tener varias capas y usarse junto a una quirúrgica.

Recorta la barba lo más posible para evitar que impida un buen ajuste.