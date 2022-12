El joven futbolista del Club de Fútbol Pachuca de la Liga MX sorprendió a sus fans al comenzar a seguir a la ex Acapulco Shore.

Acapulco Shore es uno de los programas con mayor rating de MTV y está viviendo su temporada 10 con gran éxito, muchos rostros conocidos regresaron para disfrutar de la fiesta y miles de fans se mantienen a la expectativa de cada capítulo, pero ahora tal parece que un nuevo admirador ha surgido en el mundo del futbol, ya que Kevin Álvarez, el jugador de la Selección Mexicana, comenzó a seguir a una de las famosas de Acapulco Shore. ¿De quién se trata?

Kevin Álvarez recientemente se convirtió en tendencia, no solo por su notable desempeño en la Selección Mexicana si no porque hace unos días, Karely Ruiz, la modelo de OnlyFans, le dedicó un corazón en su Instagram, lo que muchos consideraron como un coqueteó.

El joven futbolista del Club de Fútbol Pachuca de la Liga MX sorprendió a sus fans al comenzar a seguir a la modelo Karely Ruiz en Instagram, pero también al demostrar que es fan de no solo de una si no de dos ex Acapulco Shore, se trata de Dania Méndez e Ignacia Michelson, esta última también modelo de OnlyFans.

¿Quién es Dania Méndez, la Acapulco Shore que Kevin Álvarez sigue?

Dania Méndez es originaria de Jalisco tiene 28 años y formó parte de Acapulco Shore en la temporada 6. Nació el 6 de febrero de 1992, por lo que tiene actualmente 30 años, se dedica al mundo del modelaje, es coordinadora de eventos e influencer.

Es una estrella en Redes Sociales, tan solo en Instagram tiene casi 3 millones de seguidores. Es ex novia de Lorduy, integrante de Piso 21. Aunque Dania no forma parte de la nueva temporada de Acapulco Shore 10, recientemente protagonizó un enfrentamiento con Jawi , ya que cuando ella estaba en el reality show fue maltratada por él y otras integrantes, incluyendo Manelyk González.