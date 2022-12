Tras coronarse campeones en Qatar 2022, la Selección Argentina se convirtió en el centro de atención de millones de aficionados alrededor del mundo, pero sin duda el que acaparó los aplausos y halagos fue el capitán del equipo Albiceleste, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, quién celebró en la cancha abrazado de su familia, por ello muchos seguidores se están preguntando: ¿Quién es la esposa de Lionel Messi y cuántos hijos tiene?

Lionel Messi fue el futbolista estrella de la final del Mundial, tras lograr dos goles ante la Francia de Kylian Mbappé y anotar en penales, conquistando así el título que le faltaba a su trayectoria. Luego de levantar la Copa del Mundo, el capitán argentino se expresó en redes sociales escribiendo: "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……".

¿Quién es Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi?

Lionel Messi está casado con Antonela Roccuzzo, desde el 2017, aunque han estado juntos desde 2009, ella fue y sigue siendo su primer amor. Se conocieron desde niños, gracias a Lucas Scaglia, uno de los amigos de la infancia de Leo y primo de Antonela.

Antonela nació el 26 de febrero de 1988, tiene actualmente 34 años y es originaria de Rosario, Argentina. Estudió odontología, pero luego optó por comunicación social.

¿Cuántos hijos tiene Lionel Messi y cómo se llaman?

Leo Messi tiene tres hijos: Thiago Messi, Mateo Messi y Ciro Messi.

Thiago Messi: Nació el 9 de noviembre de 2012, tiene 10 años y es el mayor de los tres hermanos, tiene talento para el futbol y ya ha jugado en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona.

Mateo Messi: Nació el 11 se septiembre de 2015, es el segundo hijo de la pareja Leo Messi y Antonella Roccuzzo. Mateo tiene siete años y ya ha jugado en las categorías inferiores del PSG, del mismo modo que sus dos hermanos.

Ciro Messi: El más pequeño de la familia Messi, nació el 10 de marzo de 2018. A su corta edad de 4 años es el más famoso en redes sociales por ser muy expresivo.