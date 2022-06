Medios españoles como Marca han revelado que la pareja vive separada, el futbolista vive desde hace una semana solo en su casa de soltero de Barcelona. Mientras que el Periódico de Barcelona menciona que la causa de la separación de la pareja se debe a una supuesta infidelidad de Gerard Piqué.

Pero sin duda, las redes sociales explotaron tras las declaraciones de las conductoras del podcast ‘Mamarazzis’, quienes expresaron:

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

¿Shakira confirma separación?

El rumor de la separación ha tomado más fuerza, después de que muchos internautas aseguran que la cantante ha dedicado al padre de sus hijos varios de los versos de su canción "Te felicito", que realizó en colaboración con Rauw Alejandro. Ya que incluye frases como:

"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso", "me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso".