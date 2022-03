Una de las legendarias estrellas con las que aún cuenta el Barcelona sin duda es el Campeón del Mundo Sudáfrica 2010, Gerard Piqué, quien en esta ocasión preocupó por un momento a sus fanáticos sobre su futuro. En una entrevista para el Barça TV, el zaguero reveló que es lo que le gustaría hacer después de que su contrato con el club catalán venza el próximo 30 de junio de 2024.

"Cumplir 600 partidos en una cifra muy importante. Da la sensación de que te haces mayor, pero es una carrera soñada", así lo dio a conocer el central catalán, quien no ha dejado de ser un titular indiscutible con los blaugranas a sus 35 años. A su vez, Piqué confirmó su deseo de continuar portando los colores del Barcelona por muchos años más, lo que dio tranquilidad y un respiro a los aficionados culés.

Hasta el momento Gerard suma 14 temporadas con la escuadra ibérica, lo que ha significado un verdadero sueño para él: "Para mí, ha sido un sueño este viaje, espero poder alargarlo siempre que las fuerzas me lo permitan. Seguir jugando y seguir ayudando al club. Esperemos que no se pare este trayecto, que continúe un tiempo más. Estoy muy orgulloso", así dio paso para la presentación del documental de su vida creado por la institución.

Esta producción se podrá disfrutar a través de la plataforma para los abonados y se emitirá en abierto en Barça TV para este fin de semana. En este documental no sólo tocan los momentos profesionales del defensa, sino también de su vida personal, por lo que se podrá ver los mensajes de sus familiares, y en especial de su pareja, Shakira, y sus dos hijos, Milan y Sasha, lo que terminó por conmover al futbolista, a quien se le ve al borde de las lágrimas.

“Siempre he dicho que la familia es clave de cara a tener éxito y una carrera larga y exitosa. Pasas por momentos buenos y no tan buenos y tener gente al lado que están contigo día sí y día también es muy importante”, finalizó el jugador, quien también recibió un fuerte mensaje por parte de su ex compañero del Barcelona, el gran Carles Puyol, quien no se contuvo en los halagos para el futbolista.