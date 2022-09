Hemos llegado a los últimos capítulos del reality show de sobrevivencia más popular de la televisión, ya sabemos quiénes son los tres finalistas que se disputarán el primer lugar de Survivor México 2022 el próximo 30 de septiembre, pero antes de ello, deberá enfrentarse a los eliminados que regresarán a evidenciar las traiciones que los llevaron a abandonar el programa; pero hay un ex participante que NO REGRESÓ y ese es Yusef, aquí te contamos la verdadera razón.

Recordemos que Saadi, Cuchao, Cyntia, Catalina, Cathe, David y David Ortega han hecho diversas transmisiones en las que muestran que aún permanecen en República Dominicana y ahora se conoce el verdadero motivo, ya que aún tenían que aparecer en el Concejo Tribal de la semana final de Survivor México 2022. Pero a pesar de que Yusef salió después de Ale Saadi, a diferencia de ella, él no está entre los eliminados que regresaron.

A pesar de que se habló mucho del posible regreso de Yusef, el León Libanes junto a Santi ya están de regreso en México. Farah fue interrogado sobre su ausencia en las grabaciones de la Final de Survivor México 2022 y reveló el verdadero motivo:

“Muchos me dijeron que iba a la Final de Survivor, no fui requerido, en cuanto se acabó este tour de medios que era necesario hacer, voy a visitar a Leo y a Cloe, me urge conocer a mi sobrino, así que literalmente voy camino a Tijuana”, contó Yusef desde el aeropuerto.