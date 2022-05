Los astros nos dan a conocer lo que el futuro nos depara y nos ayudan a conocer más de nuestra personalidad, talentos y más características, pero te sorprenderá saber que el universo influye en nuestra forma de ligar; así lo demuestra una reciente estadística que muestra cuáles son los signos del zodiaco que obtienen más citas en Tinder.

Tinder y Bumble son dos de las app más famosas de citas, ya sea que estén en busca del amor o nuevas amistades, todos los días miles de personas buscan hacer match, pero quizás pocos habían notado que su carta astral puede ayudarles en ello. La astrología es capaz de mostrarnos cuáles son las parejas más compatibles del zodiaco e incluso con qué signos puedes tener amistades para siempre.

Cuándo te registras en Tinder y Bumble, uno de los datos que puedes incluir en tu perfil es cuál es tu signo del zodiaco de acuerdo a tu fecha de nacimiento, es así como ahora podemos saber cuáles son los signos que obtienen más citas en las plataformas de encuentros.

El portal USA Today publicó en su artículo “Is your love life written in the stars?” (¿Tu vida amorosa está escrita en las estrellas?) qué signos del zodiaco tienen más probabilidades de hacer match en Tinder y conseguir una cita, de acuerdo a la información proporcionada por las mismas apps. Lo mejor es que no solo muestra que signos ligan más, también nos dice con cuáles signos del zodiaco hacen match con más frecuencia.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que obtienen más citas en Tinder y Bumble?

De acuerdo al artículo, los signos del zodiaco que más citas consiguen, son Leo, Cáncer y Tauro.

Sabemos que los Tauro logran poner nervioso a cualquiera, mientras que a Leo y Cáncer ya los hemos mencionado dentro de los signos más atractivos, por su personalidad y carisma. ¡Ojo! Recuerda que también los Cáncer forman parte de la lista de los más infieles del zodiaco.

¿Qué signos del zodiaco hacen match en Tinder?

Usando los datos proporcionados por Tinder, USA Today reveló cuáles signos del zodiaco tienen más probabilidades de hacer match con otros signos y así quedó la lista: