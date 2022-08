En las últimas semanas, un nuevo estilo de saludo se ha vuelto popular y este tiene su origen en una nueva serie coreana de Netflix que ha cautivado a millones. Conoce aquí cuál es el significado del saludo de unaWoo, una abogada extraordinaria.

La ola hallyu está invadiendo el mundo, BTS es una de las agrupaciones más importantes del mundo y series como El Juego del Calamar son parte de los contenidos más vistos en las plataformas de streaming.

Y ahora Woo, una abogada extraordinaria se está convirtiendo en una de las producciones más vistas y ha dado pie a nuevas tendencias en redes sociales, como es el caso del saludo entre Woo y Geurami, el cual ya está siendo recreado hasta por los que no han visto la serie e incluso algunos idols de k-pop ya lo han imitado.

La verdad detrás del saludo de Woo, una abogada extraordinaria

Woo, una abogada extraordinaria está protagonizada por Park Eun-bin, Kang Tae-oh y Kang Ki-young y nos muestra la historia de 'Woo, una abogada extraordinaria' trata acerca de Woo Young Woo, una abogada de 27 años que se graduó como la mejor en su generación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl y tiene una habilidad mental extraordinaria.

La particularidad de Woo Young Woo es que fue diagnosticada con Condición del Espectro Autista (CEA), un coeficiente intelectual de 164 y el sueño de ayudar a la mayor cantidad de personas desafortunadas que pueda.

La historia, también destaca la tierna amistad de Geurami y Woo, una relación que ha demostrado ser un apoyo para la abogada en incontables ocasiones y que además tiene un particular apretón de manos.

El saludo de Woo, una abogada extraordinaria dice “Woo to the Young to the Woo” / "Dong to the Geu to the Rami" y se trata de un juego de palabras con el nombre de ambas que aunque en realidad no tiene un significado particular, podría entenderse como que Woo y Geurami están ahí la una para la otra.

En este momento la serie se encuentra entre los contenidos más vistos de Netflix y estrena dos nuevos episodios cada miércoles.