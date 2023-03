No hay mañana para Pumas. Los auriazules tienen una cita con la historia este domingo en la cancha del estadio Olímpico Universitario. Recibirán al Pachuca con una urgencia increíble de puntos luego de la derrota que sufrieron ante Cruz Azul. En caso de que no consigan la victoria, podrían perder la mayoría de sus posibilidades de cara al repechaje.

Si los pupilos de Rafael Puente se hacen de los tres puntos, subirían hasta la décima posición, dentro de la zona que les garantiza avanzar a la siguiente fase. De ahí la importancia de poder imponerse a unos Tuzos que llegan golpeados de forma anímica, esto luego de la eliminación que sufrieron de la Concachampions a manos del Motagua.

Llegarían a 14 unidades, con la posibilidad de quedarse a tres puntos de colocarse en los sitios en los que se juega el repechaje en casa. El puesto de Rafael Puente también puede estar en juego, mucho más por el receso que viene gracias a la Fecha FIFA. Pumas podría cambiar de entrenador en el entendido de que la persona que llegue tendrá 15 días para trabajar su idea de juego.

Será por plataforma

El encuentro entre Pumas y Pachuca se transmitirá solamente por Vix Plus, la plataforma de streaming y se paga de TUDN. La persona que no cuente con dicho servicio no podrá seguir el partido de los auriazules. Estará mucho en juego en la cancha del Olímpico Universitario, pero no será accesible para todos.