La llegada del brasileño Dani Alves a México se ha convertido en un gran suceso no sólo para la historia de los Pumas sino también para la del fútbol mexicano. Aunque no dio declaraciones a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el hotel de concentración de su nuevo equipo fue entrevistado por TUDN y habló largo y tendido de las razones que lo trajeron a este nuevo reto.

Amor por México. Dani Alves reveló que tiene un vínculo muy fuerte con México ya que es fan de los personajes de Roberto Gómez Bolaños Chespirito y porque en este país la selección de Brasil ha sido muy bien tratada, de hecho fue campeona en el Mundial de 1970. "Tengo una relación desde chiquito con México que siempre me movía de alguna manera este país, esta ciudad, esta gente. Toda mi infancia la pasé con el Chavo, el Chapulín Colorado, la Chiquitita (la Chilindrina), esos personajes marcaron mi infancia y quizás desde ahí viene mi pasión por esta cultura... por la relación que México tiene con Brasil, mucha gente de Brasil ha pasado por aquí y ha hecho historia en este campeonato en este futbol, la selección ha sido muy feliz aquí en diferentes situaciones, con alguna excepción, pero con saldo positivo. Yo soy una persona que continuamente me estoy desafiando, intentando buscar hacer cosas grandes en lugares diferentes, y al final surgió la oportunidad de venir a México y acá estamos".

Le dio su palabra a Pumas. En 2021 Dani Alves dejó al Sao Paulo y antes de volver a España para su segunda etapa con el Barcelona tuvo un acercamiento con los Pumas. "Cuando salí del Sao Paulo y antes del Barcelona hubo la oportunidad de cambiar de lugar, medio que habíamos iniciado una relación con la gente de Pumas, en ese momento les dije que no, quizá más adelante. Tengo la costumbre de cumplir con o que yo hablo.

Le gusta el futbol mexicano. Desde los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en donde fue campeón con Brasil, Dani Alves lanzó mensajes de reconocimiento al estilo que tiene el balompié de México. Es una escuela que me encanta porque es lo más parecido con la que me gusta con buenos peloteros, gente que trata bien el balón y hace valer la palabra futbol".

Demostrar que la edad no le juega en contra. Días atrás, Miguel Herrera desestimó el fichaje de Dani Alves al expresar que su edad (39 años) no era conveniente para su proyecto. El astro brasileño llegó a demostrar que aún tiene futbol en las piernas. "Estoy ilusionado. Es normal entiendo que la gente siempre esté hablando de mi edad, de los años que yo llevo encima, pero la gente no me conoce. Conforme me vayan conociendo verán que mi alma y mis ganas son jóvenes y mi disciplina es veterana".

El proyecto de Pumas. A Dani Alves lo cautivó la esencia de Pumas, equipo representativo de la Universidad Autónoma de México. El director técnico Andrés Lillini lo ha puesto al tanto de la identidad de los felinos universitarios. "Lo que me atrajo de Pumas es mucho más que futbol, es una Universidad. Siempre me gusta ir a donde hay cosas más importantes. Hay mucho más que futbol, forman jugadores, forman gente, eso me apasiona, eso me vuelve loco, la vida no es solo futbol, el futbol es solo una parte pequeñita de lo que se puede hacer.

Hacer campeón a Pumas. Dani Alves está consciente de que los felinos universitarios no han ganado un título desde que lograron la liga en el Clausura 2011. "Ya me sucedió en Sao Paulo, tenían muchísimo tiempo sin ganar y fuimos ahí y conseguimos ganar. No sólo vale ganar sino cómo ganas. La idea con la que vengo es intentar crear un equipo con el que se involucre la gente, que con la gente que siente los colores de Pumas vengamos juntos a construir un nuevo capítulo que sea increíble, sea especial, no sólo porque yo estoy aquí. La expectación es normal, salgo de Barcelona, vengo a Pumas que hace mucho tiempo no gana. No es que yo venga de Barcelona, yo llego a Pumas y quiero ganar con Pumas, quiero hacer una historia bonita con Pumas".

No sólo por la cercanía de Qatar 2022. "Es normal cuando llega el año del Mundial que todo mundo esté hablando del Mundial que los jugadores se mueven porque quieren ir al mundial, los jugadores se mueven porque quieren desafíos y quieren hacer cosas grandes, al final llega el Mundial, pero yo no vengo a prepararme para el Mundial, yo vengo aquí a hacer lo que he hecho toda mi vida, a pelear como nadie para ganar, para hacer historia, para hacer feliz a la gente que yo represento. No estoy pensando en el Mundial, estoy pensando en qué hacer con Pumas y cómo hacerlo, para que todo el esfuerzo que han hecho para que yo llegue puede merecer la pena, y no sólamente porque viene un famoso, viene el jugador más ganador en la historia del futbol, viene aquí alguien que se va a romper todo por ganar. Mi vida es ganar".

Escribir un capítulo en la historia de Pumas. La expectación es normal, salgo de Barcelona, vengo a Pumas, hace mucho tiempo no ganan, quizás tenga muchas cosas dentro, pero yo vengo con un pesamiento diferente, no es que yo venga de Barcelona, yo llego a Pumas y quiero ganar con Pumas y quiero hacer una historia bonita aquí en Pumas, no vengo pensando en que en cinco meses voy al Mundial y se acabó mi contrato".