Este domingo, Rayados y Cruz Azul se enfrentarán en un juego que definirá al segundo clasificado a la final del Clausura 2024. El equipo de Fernando Ortiz sabe que, por el resultado de la ida, tendrá que ir en busca de revertir la serie. Y para este duelo, ambos equipos tienen algunas bajas en sus plantillas.

El primer juego de la serie finalizó con triunfo para el equipo de Martín Anselmi en el Gigante de Acero. Es por eso que, ahora, los de Monterrey tendrán que ir en busca de conseguir una buena victoria para poder avanzar a la instancia definitiva. Sin embargo, está claro que ese no será un desafío sencillo.

Por supuesto, ambos entrenadores quieren poner lo mejor que tienen en cancha, y han trabajado durante los últimos días para elaborar la mejor alineación posible. Sin embargo, tanto Ortiz como Anselmi no podrán contar con algunos futbolistas.

Las bajas de Cruz Azul para enfrentar a Rayados

Por el lado de La Máquina, Martín Anselmi no podrá contar con dos de sus futbolistas: Gabriel Fernández y Carlos Vargas. Mientras tanto, Willer Ditta no vio actividad en el primer partido, y sembró la duda de cara al partido de vuelta. Por fuera de ella, no habrá ausencias por suspensión de ningún tipo.

Cruz Azul buscará mantener la ventaja ante Rayados (IMAGO)

Las bajas de Rayados para la vuelta ante Cruz Azul

Al igual que sucede con Cruz Azul, Rayados no tiene ningún jugador suspendido, aunque sí tendrá algunas ausencias. Resulta que tanto Héctor Moreno, quien se perderá lo que resta de Liguilla, y Érick Aguirre no entran en la consideración de Fernando Ortiz para el juego de este domingo.

Fernando Ortiz tendrá dos bajas para la semifinal de vuelta (IMAGO)

¿Qué necesita Rayados para revertir la serie ante Cruz Azul?

Considerando la victoria de Cruz Azul en la ida por 1 a 0, y la ventaja deportiva que tienen los de Anselmi, Rayados sabe que tendrá que ganar por diferencia de gol en el partido de vuelta para clasificar a la final.