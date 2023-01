Apenas meses después de su arribo a la Liga MX para defender la camiseta de Pumas UNAM, el brasileño Dani Alves, jugador con más títulos obtenidos a lo largo de la historia, se ve envuelto en una complicada situación con la justicia. El multicampeón fue denunciado por agresión sexual y quedó detenido en Barcelona el pasado viernes, por lo que pasó el fin de semana en prisión.

La jueza dio la orden para que Dani Alves quede detenido y sin posibilidad de salir bajo fianza, debido al posible riesgo de fuga, ya que cuenta con la capacidad económica para hacerlo. El brasileño fue acusado de violación por una joven de 23 años, el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton, de Barcelona.

Según TV3, Dani Alves dio tres versiones distintas acerca de lo ocurrido: que no conocía a la joven denunciante, que sí la había visto pero que no pasó nada, y posteriormente, que ella fue la que lo buscó a él. Estas contradicciones también motivaron la decisión de la jueza, al no confiar en la palabra del ahora ex jugador de Pumas.

Ante esta situación, la Cadena Ser informó que Dani Alves ha pedido volver a declarar para aclarar la cuestión. Asimismo, su hermano Ney Alves habló con Telecinco en Brasil y consideró que la abogada Miraida Puente Wislon "no lo está haciendo bien". Andrés Marhuenda Martínez sería el abogado que tomaría el caso. "Daremos la vida si es necesario para que Dani salga de este infierno", declaró su hermano.

Pumas esperará para tomar acciones legales

Dani Alves tenía contrato hasta el mes de junio, pero Pumas anunció la rescición del mismo. De todas formas, la institución universitaria podría tomar acciones legales contra el futbolista. El presidente Leopoldo Silva reconoció previo al duelo ante León: "Vamos a revisarlo más adelante, vamos a dejar que se desarrolle el proceso".