La etapa de Andrés Lillini a cargo de los Pumas de la UNAM ha dado paso al ciclo de Rafa Puente Jr., quien no ha tenido un promisorio inicio en el banquillo de Ciudad Universitaria. Los Felinos han sumado sólo dos triunfos en ocho jornadas disputadas y para peor, acumulan tres derrotas consecutivas después de su caída frente a las Chivas de Guadalajara.

Ya son cinco los encuentros que Pumas acumula sin conocer la victoria, por lo que los ánimos de la afición se alteraron el pasado fin de semana, cuando no faltaron quienes pidieron la renuncia de Rafa Puente Jr. En la mesa de ESPN trabaja su padre, Rafael Puente Suárez, quien debatió con José Ramón Fernández acerca de la crisis que vive el conjunto universitario.

"Rafa es el responsable, le hace falta concientizar a los centrales de un trabajo más efectivo, más concentración.El caso del Palermo Ortiz seguramente le tiene afectado, aunque no se haya comprobado nada hasta ahora, y ahí el responsable de ir a ver qué pasa con el estado anímico del jugador es el técnico, en este caso Rafa", señaló el padre del actual entrenador de Pumas.

Asimismo, acerca de la derrota frente a Chivas, Rafael Puente discutió con Mauricio Ymay sobre el trámite del encuentro: "Los lapsos malos de Pumas no son de 45 minutos, por ahí son de 15 minutos. Tú hablas de 45 minutos malos, pero déjame te digo que en ese tiempo Pumas tuvo tres jugadas claras de gol. Los dos goles que le hacen a Pumas hay que darle mérito a Chivas, pero la deficiencia en marcaje y la distracción se dio", opinó.

No omite la responsabilidad de su hijo

Rafael Puente considera que Pumas entrega facilidades en el plano defensivo, más allá de que por momentos compita de igual a igual. "Naturalmente que hay responsabilidad de todo el cuerpo técnico y de los jugadores, no se pueden dar esas facilidades. En el partido anterior contra Necaxa les meten cinco goles en dos minutos, ahora Chivas les anota también saliendo del vestidor. No quiero decir que sea inmerecido lo de Chivas, pero en volumen de juego no me parece que Guadalajara fuera mejor que Pumas", insistió.