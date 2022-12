Lionel Messi puede llegar a tener un mal pensamiento del Club Universidad Nacional, y esto se deberá a la carta abierta que le dedicó un exjugador del Auriazul. A través de su cuenta oficial de Instagram, Cristian Damián Battocchio tomó la decisión de contar todo el sufrimiento que vivió en El Pedregal y lo hizo hablándole al 10 de la Selección Argentina, quien se encuentra celebrando el título del Mudial.

El mediocentro rosarino de 30 años comparte muchísimas cosas con el crack del PSG, por lo que aprovechó para descargarse de todo lo malo que Pumas UNAM le hizo pasar en los últimos meses. "De jugador a Jugador, de rosarino a rosarino, de leproso a leproso pero sobre todo de argentino a argentino", comenzó mencionando.

Más adelante, reveló: "Leo, te lo cuento a vos, que seguro podés entender de lo que hablo. Este año fue un año para el olvido. Por primera vez en mi carrera me echaron de un club y fui muy criticado. Muy. Y tal vez hasta sin entender los motivos. Llegué a un club mexicano donde me costó mucho adaptarme a la altura, después me agarró Covid. Cuando vuelvo del Covid, me rompo el aductor y a la vuelta de ese aductor, otra vez Covid. También me intoxiqué con una bacteria y en ese control me encuentran que tienen que sacar una vesícula. Todo esto en 6 meses".

"Después de esto el club se reúne conmigo para decirme que tenía que dejar el club. Pasaron meses en casa esperando una llamada de algún lugar y nada aparecía. Caí en depresión, aumenté de peso y hasta pensé en dejar el fútbol. No solo por todo lo que había pasado sino por el hecho de continuar recibiendo continuos mensajes de odio y amenazas de la gente mexicana. Caí en un pozo gigante", continuó.

Además, Cristian Battocchio tundió al presidente de la Universidad, quien "decidió rescindirme el contrato porque no estaba cumpliendo con las expectativas de él. Sus expectativas duraron 4 meses, de los cuales el equipo no perdió nunca así que no tuve la chance de poder mostrarme. Te escribo todo esto llorando delante de un teclado". ¿Lo leerá Messi?