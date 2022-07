En el día de ayer comenzó la cuarta jornada de la Liga MX y Pumas aún no volvió a jugar, pero están con una gran sonrisa debido a que al caer la llegada de Dani Alves. Por otra parte, luego de que comenzara a circular con mucha fuerza el nuevo refuerzo del Azul y Oro, Álvaro Morales apareció en sus redes sociales para decirle a los Universitarios porque con el brasileño no van a poder ser campeones.

Finalmente, la novela entre el equipo de Andrés Lillini y el astro brasileño llegaría a su fin ya que solo falta confirmación de la llegada del lateral que brilló en Barcelona, Juventus y otros grandes equipos del mundo. Es más, tanto el club como el futbolista ilusionan a los aficionados luego de que se supiera que se siguen, lo que no es causalidad.

Por otro lado, luego de comenzar a circular con mucha fuerza la llegada de Dani Alves a la Liga MX, el ambiente futbolístico se revolucionó. No es para menos, porque el brasileño le da nivel y prestigio a un certamen que por momentos brilla mucho mejor que la Major League Soccer, torneo que tiene el dinero asegurado para esta clase de futbolistas.

Por otra parte, Álvaro Morales puso dudas sobre el arribo del sudamericano y no dudó en burlarse de los Universitarios. “Dani Alves, a sus 80 años, no le servirá para ganar el título. Sorry, cachuncitos”, comentó el periodista de ESPN. Y agregó: “Dani Alves ya no es un jugador top. De lo contrario seguiría en el Barcelona”. ¿Podrá cerrarle la boca Dani Alves a filoso reportero?

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

Mientras se espera la llegada de Dani Alves, Pumas se mantiene en competencia en el Apertura 2022 y el próximo domingo vera acción cuando reciba a Pachuca a las 19:00 en el Estadio Universitario. Cabe recordar que los de Andrés Lillini se ubican octavos con cinco unidades.