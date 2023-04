Pumas UNAM inició una nueva etapa de la mano de Antonio Mohamed, quien sucedió a Rafael Puente del Río tras una pésima conducción y obtuvo dos victorias que ilusionan a los aficionados con ingresar al Repechaje para la Liguilla. Sin embargo, el entrenador bien pudo haber sido otro exfutbolista de la institución.

Y es que antes de inclinarse por el Turco, quien inició su trabajo con el pie derecho, la directiva del Club Universidad Nacional se contactó con un exFelino que se encuentra trabajando en Europa, lo cual se reveló en las últimas horas desde la propia boca del protagonista.

Efraín Juárez, ex zaguero de Pumas UNAM, reveló que estuvo cerca de convertirse en el director técnico Auriazul, lo cual se habría concretado en caso de esperar al mercado de verano. Su trabajo como auxiliar técnico en el Standard Lieja de Bélgica le impidió desvincularse para iniciarse como estratega principal.

"Les dije que me encantaría ir, soy un amante y me encantaría dirigir en un momento al club de mis amores, pero no es el momento, porque no puedo dejar tirado a un club que me dio la oportunidad de trabajar en un lugar donde hemos sido pocos los mexicanos que hemos venido a Europa desde un lado técnico. Y decirle a un club, 'oye, me voy porque me están buscando', tampoco se me hace lo ideal”, declaró para As México.

"Les dije, si nos esperamos al verano que acabe la temporada aquí en Bélgica y luego si ustedes siguen interesados en que yo tenga la oportunidad de ir al término de mi temporada en Bélgica pues encantados, así que la situación no se dio porque tenían la necesidad de tener a un técnico diferente y al final eligieron bien. Al Turco lo conozco bien, me dirigió en Monterrey, salimos campeones de Copa, fuimos superlíderes y fue una buena elección de Pumas, así que ojalá se le den los resultados, porque más allá de quienes sean los directivos, quienes los dirijan, solo esperamos que a Pumas le vaya bien”, añadió.

En consonancia con su testimonio, Juárez dejó claro que lo único que lo detuvo fue su vínculo actual: “Estuvimos platicando con gente del club y expuse desde el principio y quise ser bien claro en que los tiempos no fueron adecuados [...] En este momento tengo un compromiso importante, personal y a nivel de club que es el Standard de Lieja, soy el segundo entrenador del equipo que hoy estamos peleando por ir a Europa, un logro importante personal como a nivel club, pero los tiempos no se dieron, me requerían de inmediato, porque la situación no era para menos, pero no estaba para dejar un compromiso, porque además de todo, la lealtad siempre es importante, el compromiso y la palabra también”.