Julio González fue uno de los jugadores más importantes del empate de Pumas en el Nemesio Diez, donde igualaron ante Toluca por 2-2. El portero de los Auriazules fue figura con un gol sobre el final del partido para rescatar un punto; sin embargo, antes de todo esto fue el villano del conjunto universitario por un terrible error que le costó caro a los suyos...

Y es que a los 76 minutos de juego, cuando el partido estaba 1-1, Leo Fernández metió un centro al área que no llevaba demasiado peligro. González anticipó a los atacantes para quedarse con el balón, pero de manera inesperada dio un rebote que quedó en los pies de Jean Meneses, quien solo tuvo que empujar la pelota para volver el partido.

El error de González fue duramente criticado en las redes sociales, donde muchos aficionados cuestionaron su calidad para defender la portería de Pumas. Luego de culminar el partido en el Nemesio Diez, el arquero se sinceró tras la falla cometida y reconoció que tuvo un gran impacto en el juego, aunque también rescató el hecho de haber salvado un punto.

"No lo merecíamos perder. Me había equivocado muy feo. El gol que metí salva el partido. Me lo merecía porque un error había perjudicado a mi equipo. Todo portero sabe que cuando se equivoca, va al macrador. Lo metiera yo, un defensa o el nueve, el chiste era que empataramos. Me dolía mucho porque creo que había sido un buen partido", dijo a TUDN.

Va por el Repechaje

González considera que el empate puede ser valioso para Pumas, siempre que logren vencer a Cruz Azul en la próxima jornada del Apertura 2022. "Esto no vale si no le ganamos a Cruz Azul. Tenemos tres finales y hay que sacar los nueve puntos. Que me disculpen por el error y este soy yo. Me equivoque o acierte, siempre doy lo mejor para mi equipo. Sabemos que quedamos a deber, pero vamos a dar todo para alcanzar el Repechaje".