A once días del anuncio oficial de la incorporación de Rafael Puente junior como director técnico de los Pumas de la UNAM, el equipo universitario anunció este martes a su primer refuerzo para el torneo Clausura 2023, un jugador que no tuvo actividad durante el pasado torneo Apertura 2022.

Hasta antes del anuncio del refuerzo, los Pumas de la UNAM habían registrado dos bajas en su plantel, la del veterando defensa Efraín Chispa Velarde y la de Leonel López, y justamente el lugar que dejó vacante este mediocampista es la posición del nuevo jugador de los felinos auriazules.

El nuevo refuerzo de los Pumas es Ulises Rivas, centrocampista de 26 años de edad, futbolista formado en Santos Laguna que debutó en la Liga MX en el torneo Apertura 2015 y que fue dado de baja por los Guerreros al término del Clausura 2022 ya que no renovó su contrato.

Ulises Rivas no tuvo equipo durante el torneo Apertura 2022 y su llegada a los Pumas ha causado más escepticismo que agrado a los seguidores de los felinos universitarios que en redes sociales lanzaron comentarios de este tipo: "¿Y ese cabrón quién es?" "Mejor nada". "Otro tronco más". "Jamás Pumas me había hecho sentir tanta pena y frustración".

Beneficio de la duda para Ulises Rivas en Pumas

También hay seguidores de los Pumas que piden para Ulises Rivas el beneficio de la duda: "No lo critiquen, así llegó Johan Vásquez, Palermo (Arturo Ortiz), leo López. Ojalá y le vaya muy bien" "Ojalá resulte bueno como lo fueron como Palermo, Johan Si no, vaya torneo que nos espera". "La neta nunca lo he visto jugar, pero espero que aporte. Ya no sé ni qué esperar de ustedes".