La situación en Pumas no es la mejor. Saben que están lejos de las posiciones pronosticadas a estas alturas del campeonato, por lo que ya no se pueden dar el lujo de perder más puntos. Hasta ahorita, la mira sigue puesta dentro de la reclasificación. Si no suman tres unidades ante Pachuca este domingo, estarían casi eliminados. No de forma matemática, pero sí por el panorama que se asoma.

Sin embargo, hay algo que podrá jugar a su favor. Una situación que generalmente pasa a la inversa, ahora le afecta al rival que tienen en turno. Además de que llegarán cansados por jugar este jueves el partido de vuelta dentro de la Concachampions, a los Tuzos no les suele ir bien en el estadio Olímpico Universitario.

En una década apenas y pueden presumir de una victoria en la casa de los Pumas, y eso que sólo fue dentro de la Liguilla. En fase regular, llevan 11 partidos sin salir con las tres unidades de la capital. El saldo es de cuatro victorias de los universitarios y siete empates. Por ahora, la balanza está en favor de los pupilos de Rafael Puente.

¿Dónde ver el Pumas vs Pachuca?

Para mala suerte de los aficionados, el encuentro entre felinos e hidalguenses no podrá ser para todos. Como TUDN tiene los derechos de transmisión de Pumas, ellos deciden en qué plataforma transmiten el juego. Esta vez será por VixPlus, la aplicación para celulares y pantallas del año que lleva hasta dos o tres minutos de retraso.