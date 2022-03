En la última jornada Pumas volvió a recibir un fuerte cachetazo en el Grita México Clausura 2022. Esta vez fue ante Cruz Azul tras por 2-1, por lo que los Universitarios comienza a caer en la zona de repechaje. A su vez, a esta mala racha se le sumó la expulsión de Andrés Lillini, quien en el día de hoy se mostró muy molesto luego de que se hayan dado a conocer el motivo por el que vio la roja ante la Máquina Cementera.

“Sos un hijo de puta”, expresó el entrenador del Azul y Oro al silbante Fernando Hernández cuando se jugaba el minuto 71, según lo informado por David Medrano en Diario Récord. Los insultos del timonel argentino contra el arbitro no fueron no negadas en el día de hoy, pero si aprovechó a la conferencia de prensa para apuntar contra las autoridades de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol ya que considera que los motivos de su expulsión debieron haber quedado en lo privado y no exponerlo a él a la opinión pública por sus dichos.

“Me tocó ser expulsado del torneo local, un mal ejemplo para el grupo, para mí. Dolorido porque me exponen a te la opinión pública en un documento que debería ser privado de la Federación y de la Liga, eso sí me golpea mucho”, declaró Andrés Lillini, quien deberá cumplir dos jornadas de suspensión.

Y agregó: “Dolido porque pienso que las situaciones son de otra manera. Sé en dónde estoy sentado y lo que tengo que aguantar de algunos sectores, pero al final doy la cabeza de esto para cosas buenas y malas, pero hoy fuerte porque tengo que acompañarlos a ellos más la de la sinceridad y la tristeza que me invade”.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas por la Liga MX?

Tras caer contra Cruz Azul, Pumas volverá a ver acción en la Liga MX el próximo sábado cuando reciba a Necaxa por la jornada 11 de la Liga MX a las 17:00. El equipo Universitario necesita volver a sumar de a tres ya que una victoria de Atlético de San Luis, quien aún adeuda un encuentro, lo podría dejar fuera de la zona de repechaje.