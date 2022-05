Después de sufrir la derrota en la final de la Concacaf Champions League ante el Seattle Sounders, los Pumas volvieron dolidos a México con su director técnico Andrés Lillini para enfocarse en su siguiente compromiso, el partido contra las Chivas del Guadalajara por el repechaje del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

En entrevista para W Deportes, Andrés Lillini reconoció dos factores que explican la derrota en la final ante el Seattle Sounders: "Nos faltó defender la ventaja de CU; un 2-0, un 2-1 hubiese sido ideal para ir a jugar allá de otra manera, creo que eso fue clave, y también la contundencia creo que marcaron las situaciones en las áreas la contundencia de un equipo y la otra, que suele pasar, y cuando te pasa en una final no te llevas nada, como en el caso nuestro, creo que son los dos factores".

Por otra parte, Andrés Lillini no puso como pretexto que el plantel de los Pumas sea corto y le falten individualidades. "Nosotros somos un equipo que lo que ha logrado es con base en la sumatoria individual de cada uno. Cuando nosotros tenemos dos, tres o cuatro jugadores que no están en su nivel por diferentes circunstancias y que puede pasar, y que aparte es aceptable porque somos seres humanos, nosotros lo resentimos porque no tenemos un jugador que te gane un partido", apuntó el entrenador argentino, pero aclaró que "yo no me quejo porque yo acepté las condiciones, entonces sería muy hipócrita de mi parte ahora echarle la culpa a una inversión, yo acepté este desafío que es parte de mi crianza futbolística, entonces no me puedo quejar porque este plantel nos trajo hasta una final".

De cara al cierre de la temporada 2021-22, Andrés Lillini dio una noticia de la cual están pendientes los aficionados de los Pumas respecto a la continuidad del plantel: "(Juan) Dinenno no se va a ir, los jugadores importantes del equipo no se van a ir porque el presidente (Lepoldo Silva) lo sabe, lo entendió y lo compartió. Estamos en ese paso de mantener el equipo que es la base y a los chicos que debutaron hay que consolidarlos".

El repechaje de Pumas contra Chivas

El domingo, los Pumas irán al estadio Akron a jugar la repesca como lugar 11 de la clasificación ante las Chivas del Guadalajara que terminaron en el lugar 6. Andrés Lillini necesita recuperar a sus jugadores porque este partido "es una final más, debemos ir con lo mejor que tenemos, vamos contra un rival al que no le pudimos ganar en el torneo, nos superó bastante en ese partido, hay que enfocarnos porque si no nos va arrastrar la corriente. No podemos dejar pasar la oportunidad de meternos a la liguilla y la vamos a pelear como hicimos hasta ahora".