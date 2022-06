Después de dos temporadas con la camiseta de los Pumas de la UNAM, Alfredo Talavera se marchó de la institución tras no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. El experimentado arquero, que también representa a la Selección Mexicana, aún no tiene club, pero los Universitarios sí que tienen dos opciones ya preparados para reemplazarlo: Julio González y Gil Alcalá.

Julio González era el portero suplente de Talavera, y en la institución le tienen confianza para ocupar el arco. "Llevo 15 años, desde que me fui a las fuerzas básicas en Torreón hasta ahora que estoy aquí en Pumas y es el momento por el que he trabajado y como dicen, todo llega, a mí me llegó ahora a los 31 años y estoy listo”, expresó el guardameta.

González tuvo pasos por Santos Laguna, Veracruz y Tampico Madero. Ahora, confía en poder quedarse con el puesto: "Es la alegría de mi vida. Pumas me devolvió la sonrisa y volverme a sentir un futbolista importante. Estoy más que agradecido y la mejor forma de demostrarlo es en la cancha y no tengan una duda que voy a defender este escudo a muerte", aseguró.

Por su parte, Gil Alcalá arribó a Pumas tras sus buenas actuaciones en Tijuana: "La verdad es que es la oportunidad más importante de mi carrera y es una oportunidad que tengo que tomar sí o sí para seguir trascendiendo en mi carrera y cumplir las metas que tengo. En ningún momento dudé". Respecto a su colega, Alcalá opinó: “Julio se lo ha ganado, es una competencia dura, y sé que voy a sacar la mejor versión de Julio González”.

Incluso, Gil Alcalá llenó de elogios a Julio González, con quien peleará por la titularidad en Pumas: "La competencia con Julio es gratificante y buenísima porque primero es una gran persona y un tipo competidor en toda la expresión de la palabra. Nos conocemos de tiempo y él sabe el tipo de persona que soy, sabe que la competencia va a ser leal y que todo se va a quedar dentro del terreno de juego", explicó.